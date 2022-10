Verstappen niet geheel tevreden met regen: "We beginnen morgen weer opnieuw"

De eerste trainingen op het circuit van Suzuka werden vandaag verreden onder zeer natte omstandigheden. Voor Max Verstappen waren het lastige sessies, de Nederlandse Red Bull Racing-coureur klaagde over problemen met zijn banden. Verstappen sloot de dag als derde af maar had graag andere omstandigheden gezien.

Verstappen kan dit weekend zijn tweede wereldtitel pakken. Vorige week in Singapore kreeg hij die kans ook maar toen kende hij een zeldzaam zwak weekend. Net als in Singapore wordt er voor zondag ook weer regen verwacht. De eerste twee vrije trainingen konden dan ook dienen als een ideale voorbereiding op een regenrace. Verstappen en zijn collega's zien dat toch anders.

Representatief

Na afloop van de twee trainingen op Suzuka liet Verstappen zijn licht schijnen op zijn eerste vrijdag in Japan sinds 2019. De wereldkampioenschapsleider sprak zich uit bij Verstappen.com: "Ik had graag gezien dat de omstandigheden wat meer representatief zouden zijn. Maar het is altijd mooi om hier weer te zijn. Gelukkig was het geen complete ramp met het weer en we konden tenminste rijden en wat dingen doen."

Droog circuit

Aangezien de race vermoedelijk ook onder nattige omstandigheden zal worden verreden konden de coureurs alvast wennen aan een nat Suzuka. Verstappen ziet dan echter anders: "Voor de race deden we vandaag wat basisdingen maar ook niet meer. Ik kijk daarom ook uit naar morgen om te zien hoe we er bijstaan op een droog circuit. We beginnen weer vanaf nul morgen op een droge baan, dat geldt voor iedereen. Ik denk niet dat dit grote verschillen gaat opleveren."