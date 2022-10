Verstappen hoopt in Japan op een 1-2tje

Max Verstappen kan dit weekend in Japan zijn wereldtitel prolongeren. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur heeft een zeer grote voorsprong in het kampioenschap en kan dit weekend de kroon op zijn seizoen zetten. Op het circuit van Suzuka wil hij samen met zijn teamgenoot Sergio Perez de aanval openen.

Verstappen kon in theorie ook wereldkampioen worden in Singapore. In de straten van de Aziatische stadsstaat liep alles afgelopen weekend echter in de soep. Verstappen wil dit weekend sportieve wraak nemen en hij rekent daarbij ook op de hulp van Perez. De twee coureurs kunnen het op en naast de baan goed met elkaar vinden en Verstappen looft het teamwork.

Voorafgaand de Japanse Grand Prix deelde de Nederlandse Red Bull Racing-coureur zijn doelstelling voor het komende weekend. Verstappen wil voor goud gaan en doet daar niet geheimzinnig over. Hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "We mikken vanzelfsprekend op een 1-2tje. De omstandigheden gaan het wel moeilijk maken. Ik hoop vooral op een zeer leuke wedstrijd. We krijgen dus wederom een kans om voor de wereldtitel te gaan. We hebben daar echter wel een perfect weekend voor nodig. Maar het is wel mogelijk. We gaan in ieder geval alles geven."