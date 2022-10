Wolff wil toeslaan in Japan: "Doel om momentum weer op te pakken"

Het team van Mercedes leek in Singapore mee te kunnen doen in de strijd om de zege. Op zondag werd echter duidelijk dat dit verre van mogelijke was. George Russell en Lewis Hamilton kenden een ongelukkige race vol fouten. Teambaas Toto Wolff kijkt in ieder met een positief gevoel naar de aankomende Grand Prix van Japan.

Aankomend weekend staat de Grand Prix van Japan alweer op het programma. De race op het circuit van Suzuka keert na een afwezigheid van twee jaar weer terug op de kalender en biedt de Mercedes-coureurs de kans om sportieve revanche te nemen. In Singapore ging er immers veel fout in de race en eindigde Russell zelfs naast het podium.

Momentum

Mercedes-teambaas Toto Wolff leeft echter met een zeer positief gevoel toe naar de Japanse Grand Prix. De Oostenrijkse teambaas spreekt zich uit in een persbericht: "Het is ons doel om het momentum dat we voor Singapore hadden op te pakken en de positieve punten van onze auto verder uit te bouwen. Er zijn nog steeds vijf kansen om goede punten te scoren en om het jaar op een sterke wijze af te sluiten."

Uitdaging

Wolff verwacht echter niet dat Mercedes direct zal gaan heersen in Suzuka. De Oostenrijker is zich bewust van de zwaktes van de Mercedes maar hij kijkt wel uit naar de Grand Prix: "Suzuka zal ons pakket zeker de nodige uitdaging bieden. Het wordt moeilijk om onze kwalificatie-performance van Singapore hier te herhalen. Ik hoop dat we met een meer gebalanceerd resultaat naar huis gaan op zondagmiddag."