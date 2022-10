Red Bull en Honda verstevigen band met nieuwe samenwerking

Aan de vooravond van de Japanse Grand Prix komen Red Bull Racing en Honda met groot nieuws naar buiten. Officieel gezien is Honda geen motorleverancier meer van Red Bull, de samenwerking is echter nog lang niet voorbij. Vandaag werd duidelijk dat Honda en Red Bull een nieuwe deal hebben gesloten.

Red Bull en Honda maakten vandaag namelijk bekend dat de samenwerking voor de toekomst is verstevigd. Red Bull Powertrains en Honda Racing Corporation (HRC) zullen namelijk blijven samenwerken aan de power units voor Red Bull en AlphaTauri tot en met 2025. Ook zullen de logo's van Honda vanaf de Japanse Grand Prix weer terugkeren op de wagens van Red Bull en AlphaTauri. Ook wordt Red Bull-coureur Sergio Perez ambassadeur voor de raceschool van Honda. Ook de band met AlphaTauri wordt verstevigd.

Continuing the charge and strengthening our relationship with @Honda in 2022 👊