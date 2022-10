'Wolff mogelijk wél aanwezig in Japan vanwege budgetcaprel'

Aankomend weekend staat de Grand Prix van Japan op het programma. Het Formule 1-circus zal voor het eerst sinds 2019 weer neerstrijken op het iconische circuit van Suzuka. Niet iedereen zal daar aanwezig zijn, Mercedes-teambaas Toto Wolff leek de race namelijk over te gaan slaan. Mogelijk gooit hij toch zijn plannen om.

Wolff gaf afgelopen weekend in Singapore al aan dat hij van plan is om de Japanse Grand Prix dit jaar over te slaan. De laatste keer dat de Oostenrijkse teambaas een Grand Prix miste was in 2019. De afwezigheid van Wolff stond in de planning maar er bestaat een kans dat hij in Suzuka toch zijn neus zal laten zien. Dit heeft alles te maken met de budgetcap-perikelen van afgelopen week.

Volgens het Britse The Independent laat Wolff zijn aanwezigheid afhangen op de beslissingen van de FIA omtrent de budgetcap van vorig seizoen. Afgelopen weekend meldden meerdere media namelijk dat Red Bull Racing en Aston Martin de regels in 2021 mogelijk hadden overschreden. Wolff reageerde furieus en gaf aan dat hij volledig vertrouwde op de FIA. Het is de verwachting dat de autosportfederatie vandaag zijn bevindingen bekend maakt.