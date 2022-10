Ralf Schumacher kritisch op Wolff: "Voor mij is hij een slechte verliezer met zijn kritiek"

In Singapore was er afgelopen weekend veel te doen omtrent de budgetcap. Volgens meerdere media zou Red Bull Racing de budgetcap in 2021 namelijk hebben overschreden. Het leidde tot een fikse rel en onder andere Mercedes-teambaas Toto Wolff sprak zich stevig uit. Volgens Ralf Schumacher moet Wolff vooral naar zichzelf kijken.

Op vrijdag meldden Auto, Motor und Sport en La Gazzetta dello Sport dat onder anderen Red Bull de budgetcap in 2021 had overschreden. Red Bull ontkende maar Wolff liet zich stevig uit en sprak zelfs van een bekend gerucht. Bij Red Bull vroeg men zich af waar Wolff zijn informatie vandaan had gehaald en al snel gingen er verhalen over een mogelijk lek bij de FIA rond.

Opschudding

Oud-coureur Ralf Schumacher is niet bepaald te spreken over de nieuwe rel. De Duitser denkt dat men ook naar de rol van de FIA moet kijken. Bij het Duitse Sky Sports is Schumacher duidelijk: "Dit zorgt zeker voor opschudding. De FIA moet dit zelf gaan onderzoeken. Het mag en kan niet dat er iets uitlekt. Het is alleen maar schadelijk voor de Formule 1 en de FIA kan zich dat alleen aanrekenen. De FIA moet worden onderzocht en anders mogelijk worden gestraft."

Slechte verliezer

Ook Mercedes-teambaas Wolff moet zich volgens Ralf Schumacher op de achtergrond houden. Volgens de Duitser kan Wolff beter de cijfers van de FIA afwachten en niet de publiciteit opzoeken: "Ongeacht wat het resultaat is wat woensdag bekend wordt, voor mij is Toto Wolff een slechte verliezer met zijn kritiek. Hij heeft het mislopen van de wereldtitel van vorig jaar nog steeds niet verwerkt. Dat vind ik jammer."