Verstappen verklaart kritiek op Red Bull: "Als ik iets verpest kunnen ze dat ook zeggen"

Max Verstappen start de Grand Prix van Singapore vandaag vanaf de teleurstellende achtste plaats. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur start daar vanwege een zeldzame blunder van zijn team. Red Bull riep Verstappen in de kwalificatie immers naar binnen omdat hij anders te weinig brandstof had om door de technische keuring te komen.

Als een auto te weinig brandstof in de motor heeft zitten om een monster af te nemen wordt de coureur in kwestie uit de uitslag van de sessie geschrapt. Verstappen werd daarom door zijn team naar binnen gehaald terwijl hij bezig was met een mogelijk pole-rondje. Hij was des duivels op zijn team en dat liet hij horen ook.

Kritisch

Voor sommigen kwam de openlijke kritiek van Verstappen op zijn werkgever als een verrassing. De Nederlander staat echter iets anders in die zaak en dat deelt hij met de internationale pers: "Ik vind het fijn om kritisch te zijn. Als ik iets verpest, dan kunnen ze mij dat ook vertellen. Andersom moet dat ook het geval zijn. Zo zorgen we er namelijk voor dat we scherp blijven en dat we de goede kant op blijven gaan."

Perfect

Verstappen geeft tevens aan dat zijn woedeaanval voor Red Bull helemaal niets bijzonders is. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur geeft zelfs aan dat het bij het team past en dat men hem vermoedelijk ook nog eens kan begrijpen: "Wij willen perfect zijn. We willen niet goed zijn, we willen perfect zijn. Ik denk dat het team wel snapt dat ik nogal gefrustreerd was toen ze mijn gezicht zagen en mij over de radio hoorden."