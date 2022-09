'Red Bull stelt introductie lichtere chassis voorlopig uit'

Het team van Red Bull Racing is bezig met een zeer sterk seizoen. De Oostenrijkse renstal gaat met een gigantische voorsprong aan de leiding in het wereldkampioenschap en Max Verstappen kan dit weekend in Singapore al wereldkampioen worden. Toch wilde men het één en ander verbeteren, al is een belangrijke update nu uitgesteld.

Het team van Red Bull Racing heeft de nieuwe technische regels die dit seizoen in zijn gegaan aardig onder de knie. Toch kampte het team met een veelvoorkomend probleem: de auto was te zwaar. Op de achtergrond was men bij Red Bull Racing dan ook bezig met een nieuw chassis. Dit nieuwe chassis, wat volgens Red Bull binnen het budgetplafond zou passen, zou veel lichter zijn.

Maar het lijkt erop dat Red Bull voorlopig nog geen gebruik gaat maken van het nieuwe, lichtere chassis. Volgens De Telegraaf was het de bedoeling dat het chassis in Singapore zou worden geïntroduceerd. De Nederlandse krant meldt echter dat dit nog niet gaat gebeuren. De voorsprong van Verstappen zou zo groot zijn dat men heeft besloten om dit niet te doen. De kans bestaat zelfs dat het nieuwe chassis pas in 2023 wordt geïntroduceerd.