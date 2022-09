Todt probeert Verstappen te vergelijken met Schumacher: "Ik ken Max niet goed"

Max Verstappen maakt dit seizoen een zeer sterke indruk in de Formule 1. De Nederlandse coureur van Red Bull Racing is dan ook hard op weg naar zijn tweede wereldtitel op rij. Verstappen kan in theorie al wereldkampioen worden in Singapore, het is echter de verwachting dat dit gaat gebeuren in Japan. Jean Todt ziet Verstappen in ieder geval schitteren.

Verstappen is hard op weg om dit seizoen meerdere records te breken. De Nederlander komt daarmee in legendarische rijtjes terecht en meerdere kenners hebben hem dan ook al vergeleken met Ayrton Senna en Michael Schumacher. Qua titels staat Verstappen nog niet op gelijke hoogte met deze legendes, qua records komt hij echter steeds meer in de beurt.

Voormalig FIA-president en Ferrari-teambaas Jean Todt werkte jarenlang samen met Schumacher. De Fransman is goede vrienden met Schumacher en spreekt zich uit in La Gazzetta dello Sport: "Ik ken Michael heel erg goed, Max niet. Max is net als Michael wel vastberaden. Michael is buiten de baan ook een geweldig persoon. Ik kan niet zeggen of Max dat ook is. Ik zie hem wel gericht zijn op het racen, terecht. Daarnaast hebben ze allebei geweldige auto's. Als je als coureur wilt winnen heb je immers ook een sterke wagen nodig."