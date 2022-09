Steiner bedankt fans voor volle kalender: "Grootste compliment"

Aankomend seizoen telt de Formule 1-kalender een recordaantal Grands Prix. De heren coureurs werken aankomend jaar namelijk 24 Grand Prix-weekenden af. Niet iedereen is daar blij mee, het zorgt namelijk voor zeer veel werkdruk bij de teams, coureurs en monteurs. Günther Steiner is wel fan van de overvolle kalender.

De Formule 1 heeft voor aankomend seizoen afscheid genomen van de Franse Grand Prix terwijl de Grands Prix van China en Qatar terugkeren op de kalender. De heren coureurs gaan ook racen op een gloednieuw stratencircuit dwars door de Amerikaanse gokstad Las Vegas. Het is de derde Grand Prix op Amerikaans grondgebied in 2023, men reist immers ook af naar Miami en Austin.

Het grote aantal races zorgt voor veel werkdruk waardoor ook niet iedereen even blij is met de kalender. Haas-teambaas Günther Steiner vindt het ook veel races maar is bij Motorsport.com ook tevreden: "Blijkbaar is de vraag er. Het feit dat fans graag kijken naar wat wij doen is het grootste compliment wat ze kunnen geven. We moeten heel erg hard gaan werken om hen blij te maken."

Steiner is teambaas van het Amerikaanse team en zijn renstal rijdt aankomend seizoen dus drie thuisraces. Italiaan Steiner ziet ook dat als een groot pluspunt van de nieuwe kalender: "Ik denk dat de drie Amerikaanse Grands Prix op het juiste moment komen. Onze sport is daar al ontzettend populair maar as we speak wordt het alsmaar groter. Het is dan ook een goede zaak dat er meer races komen."