BMW denkt niet aan F1-comeback: "Zeker niet geïnteresseerd"

In 2026 gaan er in de Formule 1 nieuwe motorregels gelden. Dit nieuwe reglement heeft de interesse gewekt van enkele autofabrikanten. Audi heeft zijn deelname vanaf 2026 al bevestigd en ook Porsche heeft interesse. Bij BMW heeft men echter geen interesse in deelname aan de koningsklasse van de autosport.

De nieuwe motorreglementen van 2026 hebben meerdere doelen. Eén van die doelen is het aantrekken van nieuwe motorfabrikanten. Volkswagen Group-merken Audi en Porsche hadden al snel verregaande interesse in de Formule 1 maar verder bleef het stil. Ook het Duitse merk BMW toonde geen interesse, een comeback van de autobouwer blijft dan ook voorlopig uit.

Realisme

In 2009 stond BMW voor het laatst aan de start van een Grand Prix. Toentertijd werkte men samen met Sauber en beleefde het team een lastig seizoen. BMW M Motorsport-kopstuk Andreas Roos laat aan Motorsport.com weten waarom een comeback er niet in zit: "We zijn zeker niet geïnteresseerd. Je moet realistisch zijn. Je moet heel erg veel investeren in de Formule 1. Totdat dat terugkomt moet je voor een langere tijd succesvol zijn. We zijn blij met de projecten die we nu hebben."

LMDh

BMW is momenteel wel bezig met andere grote autosportprojecten. De Duitsers hebben een Hypercar onder de LMDh-regels gebouwd en komen daar volgend jaar mee uit in de IMSA. Roos ziet dat dan ook als de beste stap: "We zijn momenteel al bezig met de transformatie naar volledige elektrificatie. LMDh past daar perfect bij. Niet pas in 2026, als de F1 die kant op gaat. Als je er zo naar kijkt, dan is het voor ons het juiste moment om dit wel te doen."