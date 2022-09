Verstappen en Alonso maken vergelijkbare indruk: "Ze besturen deze auto's alsof het karts zijn"

Max Verstappen is momenteel hard op weg naar zijn tweede wereldtitel. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur wordt gezien als één van de meest getalenteerde coureurs van het startveld. Verstappen ontvangt dan ook veel complimenten van kenners, collega's en mensen waarmee hij gewerkt heeft.

Dan Fallows verliet Red Bull Racing vorig seizoen om te gaan werken voor het team van Aston Martin. Bij de Britse renstal in Canadese handen fungeert Fallows nu als technisch directeur. Fallows ziet Verstappen nog altijd als één van de beste coureurs van het veld. Aankomend seizoen mag hij gaan samenwerken met een andere wereldtopper in de persoon van Fernando Alonso.

De Spaanse tweevoudig wereldkampioen verlaat Alpine na dit seizoen om Sebastian Vettel op te volgen bij Aston Martin. In gesprek met zijn werkgever vergelijkt Fallows Verstappen en Alonso: "Er zijn coureurs, zoals Max en Fernando, die deze snelle Formule 1-wagens met veel downforce besturen alsof het karts zijn. Voor mij voelt het buitengewoon dat ze een enorm geavanceerde auto kunnen behandelen alsof het een soort go-kart is. Als dat hun manier van rijden is, dan moeten wij ervoor zorgen dat ze een auto hebben die ze op die manier kunnen besturen."