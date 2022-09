Chadwick spreekt Domenicali tegen en wil binnen vijf jaar in de Formule 1 rijden

De internationale autosport doet er alles aan om in de toekomst een inclusiever startveld te krijgen. Zo werd er een aantal jaar geleden de W Series opgericht. Deze opstapsklasse voor enkel vrouwen rijdt tegenwoordig in het voorprogramma van de Formule 1. Formule 1-CEO Stefano Domenicali gaf echter aan dat hij voorlopig nog geen vrouwelijke coureur verwacht in de koningsklasse.

De W Series heeft daarnaast ook nog geen vrouwelijk supertalent afgeleverd. Veel van de vrouwelijke coureurs in de klasse zijn nog niet doorgestroomd naar een andere opstapklasse. Alle titels zijn vooralsnog gegaan naar Jamie Chadwick. De Britse kon echter keer op keer geen zitje vinden in een andere klasse waardoor ze de W Series trouw bleef. Toch is ze tegenwoordig ontwikkelingsrijder voor het team van Williams.

Chadwick wil dan ook vol in gaan tegen de beweringen van Domenicali. De Britse coureur denkt dat ze binnen vijf jaar de Formule 1 kan bereiken. Ze wordt geciteerd door Reuters: "Mijn doel is zeker om de Formule 1 te proberen te bereiken in vijf jaar. Je moet daarvoor veel bereiken. Maar ik ga proberen door de juiste juniorklassen heen te komen en successen te boeken. Hierdoor hoop ik binnen vijf jaar de Formule 1 te bereiken."