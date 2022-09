Aston Martin looft Vettel: "De ultieme professional"

Sebastian Vettel is momenteel bezig met zijn laatste maanden in de Formule 1. De Duitse viervoudig wereldkampioen kondigde eerder dit jaar zijn pensioen aan. Na de seizoensfinale in Abu Dhabi zit zijn lange loopbaan in de koningsklasse van de autosport erop. Bij zijn werkgever Aston Martin merken ze niets van zijn naderende pensioen.

Vettel is niet bezig met zijn sterkste seizoen uit zijn loopbaan maar de Duitser is alsnog zeer populair onder de fans. Vettel heeft veel moeite met zijn Aston Martin maar hij laat zich in de media zelden tot nooit negatief uit over zijn werkgever. Vettel ontvangt dan ook louter complimenten van zijn collega's bij het Britse team in Canadese handen.

Professional

Niemand bij Aston Martin merkt dat Vettel bezig is met zijn laatste Grands Prix. De Duitser gooit er niet ineens met de pet naar. Performance director Tom McCullough deelt die mening en wordt geciteerd door Motorsport.com: "Hij is echt de ultieme professional. Hij is misschien wat relaxter maar ik zie geen verschil in de manier waarop hij zich gedraagt op de technische afdeling. Ik zie ook geen verschil in de manier waarop hij de auto bestuurt."

Machine

McCullough zal Vettel dan ook gaan missen na dit seizoen. Vettel wordt in 2023 opgevolgd door tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso maar zover is het nog lang niet. McCollough geniet van de huidige samenwerking: "Vettel is haast een machine. Hij is er bedachtzaam en erg sterk inde technische ontwikkeling. Hij heeft het team een hoop opgeleverd. in de manier waarop we werken en hoe we naar bepaalde zaken kijken."