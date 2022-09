Horner verduidelijkt afketsen Porsche-deal: "Vanuit strategisch oogpunt geen goed plan"

Vorige week kwam er een einde aan de onderhandelingen tussen Porsche en Red Bull Racing. De Duitse autofabrikant heeft verregaande interesse in de nieuwe motorreglementen van de Formule 1 voor 2026. Ze spraken geruime tijd met Red Bull over een samenwerking maar die gesprekken liepen spaak. Christian Horner geeft er meer duidelijkheid over.

Het was geruime tijd de verwachting dat Red Bull en Porsche de deal officieel zouden maken. Bij Red Bull deed niemand geheimzinnig over de gesprekken en de buitenwereld rekende op een deal. Langzamerhand werd echter duidelijk dat de gesprekken nogal moeizaam verliepen. Porsche stelde namelijk eisen waaraan Red Bull niet wilde voldoen.

Onafhankelijkheid

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner ontkent dat de deal bijna rond was. De Britse teambaas wil niet teveel zeggen over de gesprekken maar is wel zeer duidelijk tegenover de internationale media: "Er was helemaal niets getekend en er was ook geen overeenkomst. Ik niet in detail zeggen waar de gesprekken allemaal over gingen, maar een van de sterkste punten van ons team was altijd de onafhankelijkheid."

Fundamentele eigenschappen

Het was duidelijk dat Porsche graag meer wilde dan alleen de motoren leveren. De Duitsers wilden een deel van Red Bull overnemen maar daar had het Oostenrijkse team geen zin in. Horner is daar zeer duidelijk over: "We wilden niet dat het zou verminderen of verwateren. Het zijn fundamentele eigenschappen van ons. Ik vind Porsche echt een geweldig bedrijf en merk. Het was dan ook een goede plan om te praten en de mogelijkheden te bekijken. Uiteindelijk was het vanuit een strategisch oogpunt geen goede deal."