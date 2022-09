Hamilton genoot van inhaalrace: "Gevechten leuker dan als eerste starten en wegrijden"

Lewis Hamilton was afgelopen weekend in Monza één van de coureurs die een gridstraf moest incasseren. De Britse zevenvoudig wereldkampioen moest vanuit het achterveld starten en reed een sterke race. Hij kwam als vijfde over de streep en was na afloop zeer tevreden over zijn race. Sterker nog, Hamilton had genoten.

Hamilton is niet bezig met zijn beste seizoen uit zijn lange loopbaan. De Britse Mercedes-coureur worstelt veelvuldig met zijn auto en dat levert hem niet de gewenste resultaten op. Hamilton was gewend om te winnen maar dit jaar is dat vrijwel onmogelijk. Met zijn inhaalrace in Monza liet hij echter zien dat hij heus nog wel weet hoe hij met het mes tussen de tanden moet racen.

Karten

Hamilton had zelfs genoten van zijn goede inhaalrace in Monza. De Britse coureur kreeg flashbacks naar zijn kartjaren en dat beviel hem wel. Na afloop van de Italiaanse Grand Prix sprak hij zich erover uit tegenover de internationale media: "Het is veel leuker om met andere te strijden. Toen ik begon was mij eerste kart een oude, verbogen kart. We moesten altijd achteraan starten met oude banden. Dat vond ik altijd leuk."

Genieten

Hamilton hoefde zich in de afgelopen seizoenen niet zoveel te bewijzen als hij dit jaar moet doen. Vaak verdween hij aan de horizon en zagen de andere coureurs hem pas weer na afloop van de race. In Monza was dat anders en Hamilton vond dat niet erg: "De gevechten zijn veel leuker dan als eerste starten en wegrijden. Het is echt een andere uitdaging. Ik geef dit zeker de voorkeur. Ik heb genoten van de gevechten met iedereen."