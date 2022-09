"Hamilton krijgt Abu Dhabi-flashbacks na Safety Car-finish."

De Italiaanse Grand Prix eindigde gisteren op een onbevredigende manier. Door de stilgevallen Daniel Ricciardo moest de Safety Car de baan opkomen. Aangezien de marshalls de McLaren niet zo snel konden opruimen bleef de Safety Car op de baan tot en met de finish. Het zorgde voor wisselende gevoelens bij Lewis Hamilton.

De Britse Mercedes-coureur kwam in Monza als vijfde over de streep en voltooide daarmee een sterke inhaalrace. Ook Hamilton was geen fan van finishen achter de Safety Car maar het gaf hem wel het idee dat de wedstrijdleiding de regels wel kan na leven. Hamilton verloor vorig jaar immers de wereldtitel doordat de Safety Car in de laatste ronde van de seizoensfinale van de baan ging. Max Verstappen ging er hierdoor met de titel vandoor.

Regels naleven

Hamiltons gedachten gingen in Monza vanzelfsprekend terug naar die zondag in december. De Britse zevenvoudig wereldkampioen kon het in Monza niet laten om hier aan te refereren. In gesprek met zijn landgenoten van Sky Sports was hij eerlijk over zijn gedachtes over de situatie: "Het brengt altijd herinneringen terug. Dit is de manier waarop men de regels moet naleven, toch?"

Het is wat het is

De pijn van de verloren seizoensfinale is nog steeds aanwezig bij Hamilton. De Britse Mercedes-coureur zag nu echter dat de wedstrijdleiding niet koos voor een gehaaste beslissing. Het gaf Hamilton een goed gevoel en na afloop van de Italiaanse Grand Prix deelde hij dan ook complimenten uit: "Er is slechts één dag in de geschiedenis waar ze de regels niet naleefden zoals vandaag. Dat veranderde toen het kampioenschap. Het is wat het is."