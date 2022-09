Helmut Marko vliegt naar Japan voor gesprekken met Honda

Helmut Marko is van plan om af te reizen naar Japan om de onderhandelingen met Honda over het seizoen 2026 en daarna voort te zetten. Het bericht komt nadat werd bevestigd dat uitgebreide gesprekken over een uitkoop van 50 procent van het dominante Red Bull Racing-team zijn mislukt.

Marko, de Oostenrijkse topfunctionaris van Red Bull die rapporteert aan eigenaar Dietrich Mateschitz, sluit ook elke betrokkenheid van Porsche bij de nieuwe Red Bull Powertrains-dochteronderneming van het team uit. Tegen de krant Osterreich zei hij: "Nee, dat is ook voorbij. De eerste motor die we ontwikkelden, heeft al op de testbank gedraaid, dus ook daar doen we het voor onszelf heel goed."

Momenteel worden de op Honda gebaseerde motoren van Red Bull nog steeds ondersteund op technische basis door de Japanse autofabrikant. Maar een volledige terugkeer als fabrikant voor Honda staat nu op het spel. Volgens Marko is hij daarover in gesprek: "Daar wordt over onderhandeld. Ik vlieg begin oktober naar Tokio tussen de races in Singapore en Suzuka."

Een gerucht gaat dat de Porsche-samenwerking uiteindelijk werd afgeblazen omdat Red Bull's miljardair-eigenaar Mateschitz, 78, gezondheidsproblemen heeft en de gesprekken niet kon overzien. Marko ontkent. "Daar had het niets mee te maken", benadrukte Marko, die ook ontkende dat Mateschitz' zoon Mark als gevolg daarvan steeds meer betrokken raakt bij het F1-team. "Nee, maar Mark was dit weekend wel in Monza," voegde Marko eraan toe.