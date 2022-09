Wolff looft wedstrijdleiding: "Zo moet het gaan"

De Italiaanse Grand Prix eindigde vandaag onder de Safety Car. De SC werd de baan ingestuurd nadat Daniel Ricciardo was stilgevallen op de baan. Dit gebeurde in de absolute slotfase van de race en het was de verwachting dat er nog een herstart zou komen. Dit was echter niet het geval, bij Mercedes vond men dat niet erg.

Het team van Mercedes reisde af naar Monza met lage verwachtingen. De Duitse renstal wist dat Ferrari en Red Bull Racing veel sneller waren. In Monza bleek dit inderdaad het geval te zijn maar toch kwam Mercedes aardig voor de dag. George Russell kwam als derde over de finish terwijl Lewis Hamilton vijfde werd.

Maximaal haalbare

Mercedes-teambaas Toto Wolff was na afloop zeer tevreden met het resultaat. De Oostenrijker weet dat zijn team Ferrari nog steeds kan achterhalen in het wereldkampioenschap. In gesprek met Sky Sports is Wolff duidelijk: "Je zag overduidelijk dat de baan niet bij ons past. Dus de derde en vijfde plek is het maximaal haalbare. Alles is nog mogelijk in duel met Ferrari. We moeten elk weekend het best mogelijke doen. Het zou de pijn verzachten."

Regels volgen

Wolff was tevreden met de beslissing van de stewards over het finishen achter de Safety Car. De Oostenrijker refereerde daarbij vanzelfsprekend aan de seizoensfinale van vorig jaar: "De wedstrijdleiders zouden altijd kritiek krijgen maar ik denk dat ze nu wel de regels hebben gevolgd. Misschien hadden ze het een rondje eerder kunnen doen. Ze accepteerden dat de race kon eindigen onder de Safety Car. Zo moet het gaan."