Russell verwacht simpele zege voor Verstappen

George Russell heeft een goede uitgangspositie voor de Italiaanse Grand Prix in handen. De Britse Mercedes-coureur reed de zesde tijd in de kwalificatie maar aangezien Max Verstappen, Carlos Sainz, Sergio Perez en Lewis Hamilton een motorstraf ontvangen mag hij vanaf de tweede plaats starten. Russell rekent zich echter niet rijk.

Russells achterstand op de pole van Charles Leclerc was vrij fors. De Britse Mercedes-coureur was bijna 1,4 seconden langzamer dan Leclerc en dat stemde hem niet heel hoopvol. Hij had meer verwacht na zijn runs in de eerste kwalificatiesessie en zijn achterstand was dan ook een teleurstelling. Russell zal morgen geen overbodige duels gaan uitvechten.

Jammer

Russell weet waar hij staat en hij verwacht dan ook gewoon weer een zege van Verstappen. De Nederlander moet iets verder naar achteren starten. Na afloop van de kwalificatie sprak Russell zich uit bij Sky Sports: "Het is jammer dat we zo ver van de pace afzaten. Ik denk dat we ons op onszelf moeten focussen want we hebben vorige week en in Boedapest gezien dat we ons eigen resultaat naar beneden halen als we vechten met snellere auto's."

Verstappen

Russell weet al dat hij de degens niet gaat kruisen met Verstappen. De Brit doet een voorspelling en verwacht morgen het Wilhelmus te horen: "Ik denk dat we kunnen vechten met Charles. We kunnen zeker niet vechten met Max, ze zijn veel sneller dan wij. We gaan proberen om voor Checo te blijven, Carlos zal door het veld heen gaan komen en hij zal gaan proberen om te vechten. Verstappen zal de leiding na 15 rondjes in handen hebben. Het is hier niet zo makkelijk om in te halen zoals in Spa. Maar met hun pace snijden ze zo door het veld."