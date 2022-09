Hamilton kan leven met vijfde tijd: "DRS heeft hier geen grote impact"

Lewis Hamilton is één van de vele coureurs die in Monza een gridstraf moeten incasseren. De Britse Mercedes-coureur deed in de kwalificatie zeker niet rustig aan en presteerde naar behoren. De Britse zevenvoudig wereldkampioen kwalificeerde zich als vijfde maar zal morgen vanuit het achterveld gaan starten.

Mercedes en Hamilton wisten voorafgaand het weekend al dat Red Bull Racing en Ferrari een maatje te groot zouden zijn. Hamilton maakte ook geen geheim van zij gridstraf maar een goede kwalificatie geeft het team altijd veel bruikbare informatie. Ook ditmaal was dat het geval en Hamilton liet zich zien op een zeer keurige manier.

Best mogelijke

De Brit reed de vijfde tijd en was daarmee best of the rest, alleen de Ferarri's en de Red Bulls waren sneller. Na afloop was hij redelijk tevreden in gesprek met Sky Sports: "De sessie was best oké. Het was zeker niet mijn beste sessie. Zandvoort was bijvoorbeeld aardig maar de auto voelde nu wel goed aan. Vandaag waren we vanzelfsprekend off pace maar de vijfde plaats was het best mogelijke. Ik verloor twee, drie tienden in de laatste sector."

DRS-trein

Hamilton weet dat het morgen een zware kluif gaat worden om mee te strijden voor de punten in Monza. De Brit was er goudeerlijk over: "Als racer wil ik die laatste twee bochten echt helemaal onder de knie krijgen, maar goed. Ik ben er over het algemeen blij mee. Het is wat we konden verwachten als je in Spa al zag dat het laagste downforcelevel op onze vleugel slechter is vergeleken met anderen. Als we naar plekken zoals Boedapest gaan met maximale downforce, dan zijn we beter. Het wordt zwaar morgen want de DRS heeft hier geen grote impact. Veel mensen zullen vast komen te zitten in een DRS-trein."