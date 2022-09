Horner verwacht geen Spa-herhaling: "Nog steeds lastig om hier in te halen"

Het team van Red Bull Racing wilde in de Italiaanse kwalificatie concurrent Ferrari het vuur aan de schenen leggen. De Oostenrijkse renstal weet dat hun coureurs morgen allebei een gridstraf ontvangen en ze hadden daar dan ook aan gedacht. Toch was Max Verstappen redelijk teleurgesteld met zijn tweede tijd.

Verstappen zal morgen vijf plaatsen naar achteren worden geplaatst op de grid terwijl zijn teamgenoot Sergio Perez nog veel verder naar achteren moet. Verstappen moest in de Italiaanse kwalificatie op Monza zijn meerdere erkennen in Ferrari-coureur Charles Leclerc, de enige van de koplopers die geen gridstraf zal ontvangen voor de race van morgen.

Keuze

Bij Red Bull was men redelijk tevreden met de kwalificatie in Monza. Teambaas Christian Horner beaamde dat men actie had ondernomen met het oog op de race. In gesprek met Sky Sports was hij duidelijk: "We hadden verwacht dat het close zou worden met Ferrari. In de kwalificatie zou dat al helemaal het geval zijn. We hebben misschien wat compromissen gesloten voor de kwalificatie om een betere raceauto te hebben voor mogen. Laten we eens gaan kijken of die keuze zich gaat uitbetalen."

Inhalen

De situatie in Monza is vergelijkbaar met die van België twee weken geleden. Ook daar moesten veel coureurs vanuit het achterveld komen in de race. Horner wil de twee races niet met elkaar vergelijken: "Het is nog steeds lastig om hier in te halen. Spa is makkelijker om in te halen maar met deze nieuwe auto's zouden we beter kunnen volgen bij het uitkomen van de Lesmo's. Theoretisch gezien zou je hier beter achter je voorligger kunnen rijden waardoor je makkelijker kan inhalen."