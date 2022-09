Vettel herdenkt eerste zege met speciale Monza-helm

Sebastian Vettel rijdt dit weekend voor het laatst in zijn Formule 1-loopbaan op het circuit van Monza. De Duitse viervoudig wereldkampioen heeft goede herinneringen aan het iconische circuit. Hij won er in 2008 zijn eerste Grand Prix. De Aston Martin-coureur rijdt dit weekend dan ook met een speciale helm.

Vettels helm is dit weekend wit met de Italiaanse vlag. De Duitser rijdt dit jaar regelmatig met protesthelmen maar in Monza heeft hij meer de humoristische kant gekozen. Aan de ene zijde van de helm viert Vettel het honderdjarige bestaan van het circuit van Monza. Aan de andere kant van de helm is zijn eigen silhouet te zien met daarbij een verwijzing naar de datum van zijn eerste zege.