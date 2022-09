Alonso sluit Le Mans-deur: "Momenteel ligt mij focus bij de Formule 1"

Fernando Alonso racet aankomend seizoen voor het team van Aston Martin. Tijdens de roerige zomerstop zorgde de Spanjaard voor een aardschok met de bekendmaking van dit nieuws. Zijn overstap naar de Britse renstal zorgt er wel voor dat hij voorlopig geen uitstapjes zal maken naar andere klassen.

Alonso had in de afgelopen jaren zijn zinnen gezet op het winnen van de Triple Crown. De Spanjaard had de Grand Prix van Monaco al op zijn naam geschreven en was twee keer succesvol in de 24 uur van Le Mans. Alonso probeerde de Indy 500 meermaals te winnen maar deze pogingen mislukten. Op Le Mans was Alonso succesvol en men sluit niet uit dat hij in de toekomst weer aan de start staat van de autosportklassieker.

Lastig

Alonso zelf is nogal duidelijk over een mogelijke comeback op Le Mans. De Spanjaard ziet het niet gebeuren in de komende jaren. Tegenover El Mundo Deportivo is hij duidelijk: "Het is lastig. Momenteel ligt mijn focus bij de Formule 1, de focus van Aston Martin ligt daar ook. Volgend jaar hebben we 24 races plus trainingen, sponsorevenementen en dan heb je geen leven meer over. Je offert alles op voor één ding."

Reeks

De Spanjaard weet ook nog niet of hij na zijn Formule 1-loopbaan nog een keer wil gaan deelnemen aan Le Mans. Alonso is er namelijk nogal cryptisch over: "Zolang ik in de Formule 1 rijd is Le Mans echt onmogelijk. Ik weet niet of ik het ga proberen in de toekomst. Ik heb in de twee keer dat ik meedeed gewonnen en ik ben dan ook bang dat ik bij een volgende deelname die reeks ga beëindigen."