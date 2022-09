Hamilton steunt Ricciardo: "Ik vind dat hij moet racen"

Het lijkt erop dat Daniel Ricciardo aankomend seizoen zonder stoeltje zit. De Australiër vertrekt na dit seizoen bij het team van McLaren en moet opzoek naar een nieuwe werkgever. Het is echter nog niet duidelijk waar hij aankomend seizoen zal gaan rijden, de kans is ook aanwezig dat hij in 2023 aan de zijlijn zal staan.

Ricciardo werd in de afgelopen weken in verband gebracht met onder andere de teams van Haas en Alpine. Of de Australiër ook daadwerkelijk kans maakt op een stoeltje bij die teams is niet duidelijk. Eerder deze week kwam het bericht dat Ricciardo ook derde coureur kan worden bij het team van Mercedes. Dat zou dus betekenen dat hij aankomend jaar aan de zijlijn moet staan.

Op de gebruikelijke persconferentie op donderdag schoof Ricciardo aan in het gezelschap van Mercedes-coureur Lewis Hamilton. De Brit hoopt echter niet dat Ricciardo aankomend seizoen zijn collega gaat worden: "Ik vind op de eerste plaats dat hij moet racen. Hij is veel te getalenteerd. Hij heeft het verdiend om te rijden. Natuurlijk zou het geweldig zijn als hij onderdeel uitmaakt van ons team. Ik denk echter dat een rol als derde rijder niet de beste keuze voor hem is. Als ik zijn manager was zou hij op de grid staan."