Wolff grapt: "Technische richtlijn zorgt voor meer performance bij Red Bull!"

Sinds het Belgische Grand Prix-weekend geldt er in de Formule 1 een nieuwe technische richtlijn. Deze richtlijn werd al eerder aangekondigd en is in het leven geroepen om porpoising tegen te gaan. Het was de verwachting dat de richtlijn voor de nodige veranderingen in de slagvolgorde zou zorgen, dat lijkt echter niet het geval te zijn.

De nieuwe richtlijn is nu twee races van kracht maar er is vrij weinig veranderd aan de kop van het Formule 1-veld. Het team van Red Bull Racing lijkt bijvoorbeeld maar weinig last te hebben van de richtlijnen, de Oostenrijkse renstal is zeer sterk uit de zomerstop gekomen. Ook de concurrentie ziet dat Red Bull gewoon nog net zo sterk is als voor de zomerstop.

Knipoog

Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff ziet dat Red Bull zeer sterk presteert. De Oostenrijker was één van de aanjagers van de technische richtlijn. In gesprek met de internationale media begint Wolff met een knipoog: "De nieuwe technische richtlijnen hebben voor meer performance gezorgd bij Red Bull! Maar nee, ik heb echt geen idee. Ik heb het eerder ook al gezegd. Het bestaat niet dat een team door een gewijzigde regel ineens een halve seconde wint of verliest."

Wolff denkt dat de nieuwe technische maatregelen maar voor weinig veranderingen heeft gezorgd. De Oostenrijker ziet dat er bij zijn team weinig is veranderd. Wolff ziet hetzelfde bij de andere concurrenten: "Ik weet niet of de nieuwe technische richtlijn effect heeft gehad op Ferrari. Ik betwijfel echter of het een rol heeft gespeeld. Regels zijn gewoon regels. We moeten gewoon beter ons best gaan doen. We moeten eerst aan onze eigen verwachtingen voldoen en Red Bull verslaan met hun regels."