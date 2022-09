Horner staat achter mogelijke komst Herta: "Amerikaanse coureur kan heel interessant zijn"

Afgelopen weekend werd in Zandvoort duidelijk dat men bij Red Bull bezig is met Colton Herta voor aankomend seizoen. De Amerikaanse Indycar-coureur moet de opvolger worden van Pierre Gasly bij AlphaTauri. Als Herta daadwerkelijk naar de Formule 1 komt, mag Gasly vertrekken naar Alpine. De zaak is echter nogal complex maar Red Bull-teambaas Christian Horner is positief over Herta.

De komst van Herta naar AlphaTauri is nog alles behalve zeker. De Amerikaan heeft namelijk nog niet genoeg superlicentiepunten en zonder een superlicentie mag een coureur niet deelnemen aan de Formule 1. Red Bull hoopt dat de FIA een uitzondering maakt voor Herta en dat de Amerikaan aankomend seizoen gewoon mag debuteren in de koningsklasse van de autosport.

Talent

In Zandvoort was Red Bull-teambaas Christian Horner in ieder geval lovend over Herta. De Amerikaan moet volgend seizoen debuteren bij het zusterteam en Horner was duidelijk. Hij wordt geciteerd door Motorsportweek: "Ik denk dat hij een opwindend talent is. Hij is een jonge Amerikaan, een jongen die bekend staat als een groot talent in de VS. Het zou heel erg interessant zijn om te zien hoe hij het zal doen in de Formule 1."

Populariteit

Horner ziet dat de komst van een getalenteerde Amerikaanse coureur perfect past in het ideaalbeeld van de organisatie van de Formule 1. De Brit is er nogal duidelijk over: "De populariteit van de Formule 1 is overduidelijk aan het groeien op de Amerikaanse markt. Om dan een Amerikaanse coureur te hebben kan heel erg interessant zijn. Het kan op de lange termijn heel erg interessant zijn voor ons."