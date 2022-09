Hamilton bespreekt pijnlijke herstart: "Was te laat met selecteren racemodus"

Lewis Hamilton is bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. De Britse Mercedes-coureur kende afgelopen weekend in Zandvoort echter een zeer sterke race. Hamilton duelleerde mee om de zege maar in de slotfase ging het mis. Hamilton wisselde tijdens de Safety Car-fase niet van banden en viel daarna ver terug bij de herstart.

Hamilton had de koppositie in handen toen de race na de Safety Car weer van start ging. De Brit werd binnen luttele seconden gepasseerd door Red Bull Racing-coureur Max Verstappen. Snel daarna werd Hamilton ook voorbij gestoken door zijn teamgenoot George Russell. Ook Charles Leclerc haalde Hamilton nog in. Het zorgde voor de nodige frustraties bij de zevenvoudig wereldkampioen.

Vooral de inhaalactie van Verstappen was opvallend aangezien hij wel heel simpel Hamilton kon inhalen. De Brit trapte het gas al in in de laatste bocht maar nu blijkt dat hij toen iets belangrijks was vergeten. Tegenover de internationale media legt hij de situatie uit: "Ik was te laat met het selecteren van de racemodus. Maar op het rechte stuk zat ik echter wel in de racemodus! Red Bull was gewoon zo snel op het rechte stuk."