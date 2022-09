Horner reageert op Porsche-geruchten: "In deze paddock zijn altijd wel wilde verhalen"

Eerder deze week werd bekend dat de gesprekken tussen Red Bull Racing en Porsche voorlopig op een dood spoor zitten. Het was al geruime tijd bekend dat de twee partijen met elkaar in gesprek waren, Porsche is immers geïnteresseerd in de nieuwe motorregels die vanaf 2026 gaan gelden in de sport.

Afgelopen week ging er nog een opvallend gerucht rond over de gesprekken tussen Porsche en Red Bull. Volgens het geruchtencircuit zouden de gesprekken stil liggen omdat Red Bull-teambaas Christian Horner zich druk zou maken over zijn positie. Het geruchtencircuit beweerde dat Horner bang is dat hij zijn baan verliest zodra Porsche zich bij het team voegt.

Horner is al sinds 2005 betrokken bij het team van Red Bull. De Britse teambaas kan zelf wel lachen om de geruchten, vanzelfsprekend ontkent hij deze verhalen. Horner sprak zich uit over de kwestie in gesprek met Motorsport.com: "In deze paddock zijn altijd wel wilde geruchten. Ik heb mij recent voor de lange termijn aan dit team verbonden. Alle gesprekken die we hebben gevoerd zijn inderdaad afhankelijk geweest van het feit dat de structuur van het management hetzelfde zou blijven. Dat is altijd volledig geaccepteerd dus ik denk niet dat ik echt commentaar hoeft geven op wilde speculaties."