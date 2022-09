Sainz maakt zich op voor gridstraf tijdens thuisrace Ferrari

Carlos Sainz lijkt dit weekend een gridstraf te krijgen tijdens de Italiaanse thuisrace van Ferrari. Zijn teamgenoot Charles Leclerc onderging onlangs een soortgelijk lot op Spa-Francorchamps, en hetzelfde wordt nu verwacht van zijn Spaanse teamgenoot.

Hij bevestigde het nieuws zelf na afloop van de Nederlandse Grand Prix in Zandvoort, alleen zei hij nog niet specifiek wanneer de motor vervangen moet worden. Sainz: "We zullen de motor zeer binnenkort moeten vervangen en daarbij een gridstraf incasseren. Het wordt een lichtere krachtbron en dat zou ons moeten helpen, want onze motor is nog altijd zwaarder dan zou moeten."

Teambaas Mattia Binotto is echter niet klaar om te bevestigen dat het op Monza zal gebeuren. Het lijkt erop dat Binotto vanwege de thuisrace het liefst de penalty wil uitstellen: "Vroeg of laat moeten we een gridstraf nemen. We hopen dat we maar vijf of tien plaatsen verliezen in plaats van achteraan te beginnen."