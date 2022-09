Ricciardo en Webber spraken elkaar over Piastri-deal

Afgelopen weekend werd eindelijk bekend gemaakt dat Oscar Piastri vanaf aankomend seizoen zal gaan rijden voor het team van McLaren. De getalenteerde Australiër wordt de opvolger van zijn landgenoot Daniel Ricciardo. Ricciardo verlaat het team na dit seizoen ondanks het feit dat hij een doorlopend contract had.

De komst van Piastri hing al geruime tijd in de lucht. De Australiër werd vorige maand wereldnieuws nadat hij een contract bij het team van Alpine ontkende. Een speciale commissie van de FIA bekeek de zaak en concludeerde dat Piastri aankomend seizoen voor het team van McLaren mag uitkomen. De rol van Piastri's manager Mark Webber werd tijdens de rel veelvuldig besproken.

Excuses

In Zandvoort maakte Ricciardo bekend dat hij met Webber heeft gesproken over de zaak. Ricciardo en Webber leven op goede voet. Ricciardo sprak zich uit tegenover Motorsport.com: "Sinds het begin hadden we elkaar nog niet gezien. Van mij hoefde hij dat niet te doen maar hij wilde mij graag zien en in zekere zin zijn excuses aanbieden. Hij wilde weten hoe het met mij ging. Natuurlijk weet ik hoe deze sport werkt. Het raakt mij niet persoonlijk."

Media

Webber was in Zandvoort aanwezig als analist van Channel 4 en sprak dus uitgebreid met Ricciardo. De McLaren-coureur laat weten waar het gesprek tussen hen over ging: "Hij wilde zeker weten dat ik er oké mee ben. Hij voelt zich best slecht over hoe het gelopen is. Ook over hoe de zaken in de media zijn gespeeld. Dus het was heel erg netjes van hem om mij op te komen zoeken."