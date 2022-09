Verstappen bereikt opvallende mijlpaal met Nederlandse zege

Max Verstappen reed afgelopen weekend wederom een zeer sterke race. De Nederlander won zijn thuisrace en greep daarna zijn dertigste Grand Prix-zege. Verstappen lijkt hard op weg naar zijn tweede wereldtitel en de Red Bull Racing-coureur verbrak alweer enkele opvallende records. Ook scherpte hij een ander record aan.

Verstappen heeft nu 1636 rondjes aan de leiding van een Formule 1-race gereden. Met dat aantal staat Verstappen sinds afgelopen weekend in de top tien allertijden, slechts negen coureurs hebben meer rondjes aan de leiding gereden. Lewis Hamilton is vooralsnog de recordhouder met 5423 rondjes aan kop, Michael Schumacher staat op de tweede plaats met 5111 rondes in leidende positie.