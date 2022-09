Wanneer kan Verstappen wereldkampioen worden?

Max Verstappen liet afgelopen weekend weer eens zijn krachten zien. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur schreef de Nederlandse Grand Prix op zijn naam, het was alweer zijn tiende zege van het seizoen. Verstappen breidde zijn voorsprong in het wereldkampioenschap dan ook uit. Een tweede wereldtitel kan hem haast niet meer ontgaan.

Verstappen heeft momenteel 310 punten bij elkaar gereden. De Red Bull-coureur staat 109 punten voor zijn naaste belagers. Charles Leclerc en Sergio Perez hebben momenteel 201 punten bij elkaar gereden en ze kunnen alleen nog met een wonder de wereldtitel veroveren. Een tweede wereldtitel is dan ook een kwestie van tijd voor Verstappen.

Singapore

In theorie kan Verstappen over twee races wereldkampioen worden. Als Verstappen volgende week wint in Italië en daarna ook in Singapore, dan is een titel mogelijk. Om dan al de pot met goud te pakken moet Verstappen hopen op mindere resultaten van Leclerc en Perez. Als Verstappen de komende twee races wint en zijn concurrenten twee keer geen punten pakken, dan is de wereldtitel voor Verstappen.

Japan

De kans dat Verstappen wereldkampioen wordt in Singapore is dus nihil. De kans dat hij een week later wereldkampioen wordt in Japan is veel groter. Als Verstappen in Suzuka wint is hij wederom afhankelijk van de voorgaande resultaten van Perez en Leclerc. Als Verstappen wint in Italië en Singapore en één van zijn twee concurrenten daar tweemaal de tweede plek pakt, dan wordt Verstappen wereldkampioen bij een zege in Japan. Mochten deze scenario's niet uitkomen, dan kan de wereldtitel later alsnog volgen.