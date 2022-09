Verstappen verbreekt magisch record met Nederlandse zege

Max Verstappen schreef gisteren de Nederlandse Grand Prix op zijn naam. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kreeg het zeker niet cadeau maar greep in de slotfase de koppositie. Verstappen breidde zijn voorsprong in het wereldkampioenschap alleen maar uit en verbrak ook een opvallend record.

Verstappens overwinning in Zandvoort was immers zijn dertigste zege uit zijn nog niet eens zo lange loopbaan. Verstappen bereikte deze mijlpaal op zijn 24ste en schreef daarmee historie. De Nederlander is nu namelijk de jongste coureur ooit met 30 Grand Prix-zeges. Hij verbreekt hiermee het record van Sebastian Vettel. De Duitser behaalde deze mijlpaal op zijn 26ste, Verstappen verpulverde het record dus.