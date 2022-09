Hamilton kon de zege ruiken: "De auto was nog nooit zo goed"

Lewis Hamilton leek in Zandvoort zijn eerste zege van jaar te kunnen gaan pakken. De Britse Mercedes-coureur reed een zeer sterke race in de Noord-Hollandse duinen. Hamilton had de leiding in handen in de slotfase maar tijdens de Safety Car-fase ging het op tactisch gebied mis.

In tegenstelling tot onder andere Max Verstappen en George Russell wisselden Hamilton zijn banden niet onder de Safety Car. De Brit reed hierdoor op oudere banden dan zijn rivalen. Bij de herstart was Hamilton dan ook de sitting duck en haalde Verstappen hem direct in. Uiteindelijk viel de woedend Hamilton terug naar de vierde plaats.

Nog nooit zo goed

Na afloop van de race was Hamilton wat rustiger dan tijdens de wedstrijd. De afgekoelde Brit verscheen na afloop voor de microfoon van Sky Sports: "Ik denk dat we vandaag de auto hadden om te winnen. Onder deze omstandigheden verloren we veel onder de VSC en de SC. Ik denk dat de auto en de strategie heel erg goed waren tot en met dat moment met de pitstops. De auto was dit seizoen nog nooit zo goed. De jongens waren heel goed bezig."

Emoties

Hamilton hoopte op een 1-2tje voor zijn team maar die droom werd geen werkelijkheid. Tijdens de race realiseerde hij zich dat ook en na de mislukte strategie was hij woest over de boordradio: "Ik verloor mijzelf heel erg eventjes. Ik denk dat ze weten dat het passie is. Ik wil het glas graag halfvol zien. We hadden moeite in Spa en hier konden we ineens vechten met de Red Bulls."