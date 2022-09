Verstappen jubelt: "Niet gedacht dat het zo makkelijk zou zijn"

Max Verstappen reed een zeer sterke Grand Prix voor zijn thuispubliek in Zandvoort. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur schreef de race op zijn naam na een zeer spannende slotfase waarin de pitstops wederom een hoofdrol speelden. Verstappen hield het hoofd koel en kwam als winnaar over de streep.

Verstappen breidde zijn voorsprong in het wereldkampioenschap wederom uit en deed dat op een zeer koele wijze. Bij de herstart sloeg hij toen en verschalkte hij zijn Mercedes-concurrent Lewis Hamilton. In de laatste paar rondjes reed hij foutloos naar de streep en mocht hij alweer een overwinning bijschrijven op zijn palmares. Het oranjefeest was wederom zeer groot.

Vraagtekens

Na afloop van zijn zegerondje verscheen Verstappen vanzelfsprekend bij de microfoon van interviewer van dienst David Coulthard. Verstappen kon zijn geluk niet op: "Het was geen makkelijke race. Met de Safety Car en de Virtuele Safety Car was het moeilijk om de juiste beslissingen te maken. Er waren wat vraagtekens maar het werkte allemaal naar behoren. We kozen weer voor de softs en we hadden een goede pace."

Safety Car

Tijdens de Saftey Car-fase maakte de Nederlander zich wel wat zorgen. Toch maakte Red Bull wederom de juiste call en was Mercedes het team van de mislukte strategie. Verstappen: "Voor de Safety Car dacht ik dat we het op orde hadden maar zelfs de harde banden waren langzaam. Toen de safety car kwam had ik niet gedacht dat het makkelijk zou gaan worden dus we vielen terug naar p3. George maakte echter ook een pitstop. We waren zeer snel dus we konden inhalen in bocht 1."