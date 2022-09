Verstappen haalt opgelucht adem: "Stuk beter dan op vrijdag!"

Max Verstappen liet vandaag in Zandvoort zijn landgenoten op de tribunes juichen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur greep de pole met een minimale voorsprong op de concurrentie. Na afloop van de kwalificatie was de Nederlander dan ook zeer opgelucht, na de dag van gisteren zag hij dit immers niet aankomen.

Verstappen kende een zeer pijnlijke vrijdag in Zandvoort. De Nederlandse coureur viel gisteren stil in de eerste vrije training stil met versnellingsbakproblemen. In de tweede vrije training liep hij achter de feiten aan en kwam hij niet veel verder dan de achtste plaats. In de kwalificatie vielen alle puzzelstukjes dus op de juiste plaats.

Vrijdag

Na afloop van de kwalificatie reageerde Verstappen opgelucht op zijn nipte pole position voor eigen publiek. De leider in het wereldkampioenschap was dan ook opgelucht toen hij na afloop van de sessie verscheen voor de camera van zijn landgenoten van Viaplay: "Het was een stuk beter dan op vrijdag natuurlijk! We hebben heel erg veel aangepast aan de auto en deze zaterdag ging het veel beter."

Downforce

Verstappen was voor het tweede weekend op rij de snelste in de kwalificatie. Vorige week had hij in België een reusachtige voorsprong op de concurrentie, vandaag was dat niet het geval: "Je ziet natuurlijk nog steeds dat het ten opzichte van Spa iets lastiger voor ons wordt als we naar een circuit gaan waar we veel downforce nodig hebben. Om dan alsnog hier op pole te staan is natuurlijk heel positief."