Polesitter Verstappen opgelucht: "Rondje op dit circuit is echt waanzinnig!"

Max Verstappen heeft de eerste slag geslagen op het circuit van Zandvoort. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur was in de kwalificatie ijzersterk en veroverde de pole position met een minimale voorsprong op de concurrentie van Charles Leclerc en Carlos Sainz. Na afloop was hij dan ook opgelucht.

Verstappen was in vrijwel de gehele kwalificatie zeer snel. De verschillen tussen de coureurs van Ferrari en Red Bull waren echter de gehele sessie zeer klein. In de kwalificatie was het niet anders en was Verstappen slechts 0,021 seconden sneller dan nummer twee Leclerc. Met een brede glimlach stapte de Nederlander na afloop om de felicitaties in ontvangst te nemen.

Snelle auto

Voordat hij de pole position award uit de handen van Rico Verhoeven mocht ontvangen sprak Verstappen zich eerst uit bij interviewer van dienst Giedo van der Garde. Verstappen zag de pole niet aankomen na de dag van gisteren: "Ongelofelijk! Het is fantastisch en al helemaal na de dag van gisteren. We hadden het moeilijk maar we hebben doorgewerkt met het hele team om alles in orde te krijgen. We hebben weer een snelle auto."

Waanzinnig

Verstappen zag dat de verschillen klein waren en hij wil zich dan ook niet rijk rekenen. De Red Bull-coureur is zich bewust van de minimale verschillen en was onder de indruk van zijn snelle rondje: "Het was close. Een kwalificatierondje op dit circuit is waanzinnig. We hebben veel aangepast vergeleken met gisteren. Het was echt rushen om de auto af te krijgen voor VT2. Vandaag reed hij weer top."