Leclerc niet boos op Verstappen: "Niet zijn schuld"

Charles Leclerc vindt dat de Formule 1 opnieuw moet nadenken over de manier waarop coureurs tijdens de Grand Prix helmvizierstrips uit de cockpit gooien, de zogeheten tear-offs. De Ferrari-coureur moest afgelopen zondag stoppen voor een ongeplande pitstop op Spa-Francorchamps nadat een plastic tear-off die collega Max Verstappen uit de cockpit was gegooid, vast kwam te zitten in het remkanaal van zijn Ferrari.

Toen hem er op Zandvoort naar werd gevraagd, maakte Leclerc duidelijk dat hij 'natuurlijk niet boos' is op Verstappen voor het incident. De Ferrari-coureur: "Natuurlijk is het niet de schuld van de coureurs. Maar we zouden iets moeten bedenken om de strips in de auto op te bergen."

"Ik denk dat een andere coureur olie aan het verliezen was, waardoor niemand door zijn vizier kon kijken want ik zag overal tear-offs vliegen, maar als coureur kun je er niets aan doen."

Nachtmerrie

Max Verstappen reageerde vorige week al toen hij werd geconfronteerd met de gevolgen van het weggooien van zijn tear-off: "Je bent altijd bang dat het gebeurt, vooral als je in het middenveld rijdt, omdat je ze op een circuit als Spa heel snel gebruikt. Het is je ergste nachtmerrie dat deze dingen gebeuren, maar ja, helaas gebeuren ze."