Verstappen verkiest 2021-wagen boven huidige wagen voor een enkel rondje

Max Verstappen lijkt hard op weg naar zijn tweede wereldtitel. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur heeft een flinke voorsprong in het wereldkampioenschap en rijdt zeer sterke races. Vorig seizoen was de route naar de wereldtitel veel lastiger maar dat betekent niet dat Verstappen meer kan genieten van zijn huidige auto.

Voor veel wereldkampioenen voelt de kampioenswagen zeer speciaal aan. Tijdens bijvoorbeeld het Goodwood Festival of Speed zijn de herenigingen tussen kampioen en kampioensauto altijd een hoogtepunt. Verstappen lijkt op weg naar zijn tweede wereldtitel dus de kans is groot dat de Nederlandse Red Bull-coureur over een aantal maanden twee kampioensauto's op zijn naam heeft staan.

Gevoel

In Zandvoort wil Verstappen dit weekend nog niet denken aan een mogelijke tweede wereldtitel. Toch wil de Nederlander wel een keuze maken tussen zijn huidige wagen en zijn kampioenswagen. Op de gebruikelijke persconferentie op donderdag spreekt hij zich uit: "Ik denk puur vanuit het gevoel en sensatie dat ik de auto van vorig seizoen zou kiezen over een enkel rondje. Maar ik moet zeggen dat dit ook veel te maken heeft met het gewicht van de auto. In de langzame bochten is het moeilijker. Je moet de auto nogal stijf afstellen vergeleken met vorig jaar."

Racen verbeteren

Toch ziet Verstappen wel een groot voordeel aan zijn huidige auto. Sinds dit seizoen gelden er immers nieuwe technische reglementen waardoor de wagens heel anders zijn. Verstappen: "In de hoge snelheid-sectoren is het leuk met de nieuwe auto's. Ik denk dat ze hier zeer stabiel zijn. Dus dat zijn een paar positieve punten. Maar uiteindelijk zijn ze zo ontworpen om het racen beter te maken. Dat is zeker vooruit gegaan dus we moeten blij zijn. Maar puur voor één rondje was de auto van vorig seizoen best fijn."