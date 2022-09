Hamilton looft Red Bull: "Ze hebben het heel erg goed gedaan"

Het team van Red Bull Racing is momenteel bezig met een zeer sterk seizoen. De Oostenrijkse renstal duelleert dit seizoen met het team van Ferrari om de zeges. Red Bull heeft echter een grote voorsprong in het constructeurskampioenschap en bij de coureurs gaat ook Max Verstappen ruim aan de leiding van wereldkampioenschap.

Lewis Hamilton had in eerste instantie zo zijn bedenkingen bij het team van Red Bull Racing. Ruim tien jaar geleden sprak de Britse coureur zich negatief uit over het Oostenrijkse team. Hamilton zei toentertijd dat Red Bull geen autobouwer is maar een energydrankfabrikant. Hij vergeleek Red Bull met de klassieke teams en autobouwers van Ferrari en McLaren.

Niet negatief

In Zandvoort komt Hamilton terug op deze woorden en geeft hij aan dat hij niet meer achter deze uitspraken staat. Tegenover de internationale media reflecteert hij op zijn woorden uit het verleden: "Alles wat ik in het verleden heb gezegd over Red Bull bedoelde ik niet negatief. Een aantal jaren geleden heb ik volgens mij iets geroepen over het feit dat ze een energydrankjesfabrikant zijn, of iets dergelijks."

Lovend

Hamilton denkt nu heel anders over het team van Red Bull Racing. De Brit duelleerde vorig seizoen met Red Bull-kopman Max Verstappen en maakte het team dus van dichtbij mee. De Britse Mercedes-coureur is nu zelfs lovend over de concurrerende renstal: "Ik probeerde daar toen alleen maar aan te geven dat je normaal gesproken je geld zou zetten op een autofabrikant. Maar Red Bull Racing heeft nu mijn ongelijk bewezen. Ze hebben het echt heel erg goed gedaan."