Fittipaldi waarschuwt Verstappen: "De Ferrari's zijn ontzettend competitief"

Aankomend weekend gaat het Formule 1-circus verder met de Nederlandse Grand Prix. Op het circuit van Zandvoort zijn alle ogen gericht op thuisfavoriet Max Verstappen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur rekent zich echter nog niet rijk en spreekt nog niet de favorietenrol uit. Ook Emerson Fittipaldi verwacht dat er stevige concurrentie zal zijn.

Verstappens team Red Bull is al vrijwel het gehele seizoen in een stevige strijd met Ferrari verwikkeld. De Italiaanse renstal staat echter ver achter in het wereldkampioenschap door tactische blunders en betrouwbaarheidsproblemen. Afgelopen weekend in België was Verstappen veel sneller dan zijn Ferrari-collega's Carlos Sainz en Charles Leclerc. De Nederlander breidde zijn voorsprong in het wereldkampioenschap alleen maar uit.

110 procent

Men denkt dat het aankomend weekend andere koek is. Er wordt veel verwacht van Ferrari. Tweevoudig wereldkampioen Emerson Fittipaldi verwacht ook een thuisvoordeel, zo laat hij weten aan VegasInsider: "Een korte terugblik leert mij dat Ferrari in de meeste Grands Prix over het algemeen de snellere auto had. Vorig seizoen liet Max in Zandvoort zien dat hij het daar fantastisch doet. Als ik in mij thuisland racete, dan gaf ik altijd 110 procent. Ik weet zeker dat Max hetzelfde gaat doen."

Ferrari

Fittipaldi verwacht niet dat Verstappen de Nederlandse Grand Prix met twee vingers in zijn neus gaat winnen. De Braziliaan kijkt vooral naar Ferrari: "De Ferrari's zijn ontzettend competitief. Ze hebben ook wel een resultaat nodig. Ze zijn hongerig voor een overwinning. Leclerc is zeer sterk en dat geldt ook voor Sainz. Ik denk dat een spannende race gaat worden met veel tegenstand van Ferrari. Zelfs Checo kan het goed doen in de Red Bull. Ze wonnen hier vorig jaar en ze zullen nu ook weer sterk zijn."