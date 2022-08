Verstappen tempert de verwachtingen: "Ik verwacht wederom een goede strijd met Ferrari"

Max Verstappen heerste afgelopen weekend in België. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur was vrijwel het gehele weekend oppermachtig. Hij was veruit het snelst in de kwalificatie maar moest door een motorstraf vanaf de veertiende plaats starten. Hij leek geen indruk op hem te maken en hij won de race alsnog. Veel mensen kijken dan ook reikhalzend uit naar het aankomende raceweekend in Zandvoort.

Verstappen gaat momenteel met een reusachtig gat aan kop in het wereldkampioenschap. De Nederlander is dan ook de absolute topfavoriet voor de zijn thuisrace van aankomend weekend. De Red Bull-coureur wil zichzelf echter nog niet uitroepen tot de favoriet en tempert de verwachtingen. Toch zullen de verwachtingen aankomend weekend huizenhoog zijn.

In België keek Verstappen vlak na de Grand Prix al vooruit op de aankomende races. De Nederlander sprak zich uit tijdens de persconferentie voor de top drie: "Ik denk dat onze auto enorm efficiënt is. Dit circuit paste misschien wel heel erg goed bij onze auto. Ik denk dat sommige aankomende circuits misschien wat moeilijker zijn en ik verwacht wederom een goede strijd met Ferrari. Het was gewoon zo dat dit circuit hier nogal goed bij onze auto lijkt te passen."