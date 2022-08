Hamilton steunt Ricciardo: "Ik hoop dat er nog een mooi plekje voor hem is"

Vlak voor de Belgische Grand Prix maakte het team van McLaren bekend dat Daniel Ricciardo het team na dit seizoen gaat verlaten. Het nieuws kwam voor weinig mensen als een verrassing maar het was wel opvallend, Ricciardo had immers nog een doorlopend contract. Veel coureurs spreken hun medeleven uit voor de Australiër.

Het is overduidelijk dat Ricciardo zijn helm nog niet aan de wilgen wil hangen. De Australiër liet duidelijk weten dat hij nog op zoek is naar een stoeltje voor het aankomende seizoen. Ricciardo werd afgelopen week in verband gebracht met het team van Haas maar hoe serieus dit was is niet bekend. Het is dan ook de vraag of Ricciardo nog we een stoeltje gaat vinden voor 2023.

Korte contracten

Ricciardo krijgt vooralsnog veel steun van zijn collega's. De Australiër had een doorlopend contract maar toch vertrekt hij bij het team. Mercedes-coureur Lewis Hamilton spreekt zich uit over de zaak en wordt geciteerd door Motorsportweek: " Vanuit mijn ervaring zie ik dat er altijd voordelen en nadelen zijn bij alle scenario's. Ik weet nog dat toen ik bij McLaren tekende, ik een soort lening had getekend. Ik dacht toen dat dat goed was. Wanneer je korte deals tekent... het neemt tijd in beslag om goede relaties op te bouwen. Dat is niet iets wat je in een half jaar kan doen."

Onfortuinlijk

Hamilton staat dan ook achter Ricciardo. De Britse zevenvoudig wereldkampioen hoopt dat zijn Australische collega snel een nieuw zitje zal vinden voor het aankomende seizoen: "Het is echt heel erg onfortuinlijk voor Daniel. Ik denk nog altijd dat hij een plekje verdient in onze sport. Ik hoop dus dat er nog ergens een mooi plekje voor hem vrij is want hij heeft het nog steeds in zich om te presteren."