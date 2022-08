Glock looft prestaties Verstappen: "Moet veel misgaan om titel niet te winnen"

Max Verstappen maakte afgelopen weekend zeer veel indruk in België. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur moest de race vanaf de veertiende plek starten maar vocht zich al snel naar de koppositie. Verstappen sloeg een groot gat naar de concurrentie en schreef de race op een indrukwekkende wijze op zijn naam. Aankomend weekend kan Verstappen wederom schitteren in Zandvoort.

Verstappen is bezig met een zeer succesvol seizoen in de koningsklasse van de autosport. De Nederlander profiteert van de fouten bij de concurrentie en rijdt zelf foutloze races. Verstappen won dit seizoen tot nu toe negen races, zijn voorsprong in het wereldkampioenschap is dan ook immens groot. Kenners verwachten dat Verstappen zijn tweede wereldtitel vroeg of laat binnen zal slepen.

Combinatie

Ook voormalig Formule 1-coureur Timo Glock was onder de indruk van de prestaties van Verstappen. De Duitser zag een ongekende overheersing van Verstappen in België. In gesprek met de Duitse tak van Sky Sports spreekt Glock zich lovend uit over Verstappen en Red Bull: "Het is een combinatie van ontwikkeling en Max Verstappen, hij doet het enorm goed. Daarom denk ik dat hij de leiding niet uit handen gaat geven. Hij heeft een voorsprong van 98 punten, er moet veel misgaan om de titel niet te winnen."

Zandvoort

Aankomend weekend kan Verstappen zijn zegetocht voortzetten voor eigen publiek. Dit weekend staat immers de Nederlandse Grand Prix op het programma. De tribunes rondom het iconische circuit van Zandvoort zullen vol zitten met Verstappen-fans en Glock verwacht er veel van: "Ik verwacht één groot Max Verstappen-feestje in Zandvoort. Van donderdag tot zaterdag zullen de Nederlanders hem op handen dragen. Ik kan mij goed voorstellen dat hij zijn zegereeks daar een vervolg gaat geven."