Mercedes denkt aan nieuw concept voor aankomend jaar

Het team van Mercedes is momenteel bezig met een zeer lastig seizoen. De Duitse regerend constructeurskampioen komt veel snelheid tekort ten opzichte van concurrenten Red Bull Racing en Ferrari. De performance van de Mercedes valt tegen en dat resulteerde afgelopen weekend in België wederom in een teleurstellend resultaat. Mercedes overweegt drastische maatregelen.

Mercedes blijft al het gehele seizoen ver achter bij Ferrari en Red Bull. Mercedes-coureurs George Russell en Lewis Hamilton hadden eveneens veel last van porpoising waardoor ze veel performance tekort kwamen. De Duitse renstal rijdt ook met een radicaal concept rond waarbij de sidepods zo goed als ontbreken. Bij het team zoekt men naar oplossingen voor het aankomende seizoen.

Lastige situatie

Teambaas Toto Wolff geeft aan dat er zelfs wordt gedacht aan een switch naar een compleet nieuw concept. Bij het team zijn ze al bezig met gesprekken over het aankomende seizoen. In gesprek met Motorsport.com spreekt Wolff zich uit: "Het is een heel lastige situatie. We hebben natuurlijk een bepaald concept voor onze auto. Het is niet zo dat we dit jaar veel kunnen experimenteren en dingen kunnen oplossen door te testen. Wat we ook beslissen voor 2023, het moet zorgvuldig worden geëvalueerd. Onze data geeft ons namelijk geen resultaten en komen niet overeen met de werkelijkheid. We hebben enorme wisselingen qua prestatieniveau, we kunnen dat niet de baas worden."

Achterstand

Wolff weet dat het veranderen van het concept niet over één nacht ijs gaat. De Oostenrijker weet namelijk dat men meer zal moeten veranderen dan alleen de sidepods. Het zorgt voor een zeer lastige situatie: "Een beslissing nemen voor het volgende seizoen is heel lastig. We kunnen het concept drastisch aanpakken maar hoe kan je er zeker van zijn dat je dan de goede richting opgaat? Het staat immers vast dat we dan met een achterstand beginnen."