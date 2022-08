Verstappen duidelijk over toekomst: "Zie mijzelf niet op mijn 40ste in de Formule 1 rijden"

Max Verstappen is momenteel bezig met een bijzonder sterk seizoen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur maakte afgelopen weekend in België veel indruk met een bizar dominante inhaalrace. Zijn voorsprong in het wereldkampioenschap is zeer groot en hij kan zijn tweede wereldtitel haast niet mislopen. Toch zal Verstappen in de toekomst niet doorgaan tot het bittere eind.

Verstappen staat namelijk niet te springen om qua ervaring in de voetsporen te treden van Fernando Alonso. De Spanjaard is inmiddels 41 jaar oud en tekende eerder dit jaar doodleuk een nieuw contract bij Aston Martin voor de aankomende seizoenen. Alonso is één van de meest ervaren coureurs uit de geschiedenis van de sport en Verstappen hoeft die route niet per se te volgen.

In België benadrukte Verstappen maar weer eens dat hij op zijn 40ste niet meer actief zal zijn in de Formule 1. De Red Bull-coureur liet tijdens de persconferentie voor de top drie ook weten dat hij voorlopig nog wel in de koningsklasse zal racen. Op zijn 40ste hoeft men niet meer op hem te rekenen: "Ik zal hier dan niet meer rijden. Ik zie mij zelf niet tot mijn 40ste racen in de Formule 1. Ik wil ook andere dingen doen. Maar ik rijd zeker nog een paar jaar in de Formule 1."