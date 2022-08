Hamilton hoopt op Zuid-Afrikaanse Grand Prix: "We moeten daar echt een race hebben"

Het is algemeen bekend dat de Formule 1 bezig is met de comeback van de Zuid-Afrikaanse Grand Prix. Het was in eerste instantie de bedoeling dat de race op het circuit van Kyalami aankomend seizoen al op de kalender zou staan. Door de contractverlenging met 1 jaar van Spa lijkt dit onlogisch. Lewis Hamilton hoopt dat er snel een bevestiging komt van de race.

Hamilton is al tijden een voorvechter van een Grand Prix op het Afrikaanse continent. Momenteel ontbreekt die race en het lijkt erop dat de hoge heren van de sport de wens van Hamilton serieus nemen. De Grand Prix werd in het verleden ook al verreden op het circuit van Kyalami en Formule 1-CEO Stefano Domenicali werd al eerder gespot in Zuid-Afrika.

Pushen

Hamilton hoopt dat de deal snel rondkomt. De Britse Mercedes-coureur steekt zijn mening over de situatie niet onder stoelen of banken. In België sprak hij zich afgelopen weekend uit over de zaak tegenover de internationale media: "Op de achtergrond push ik om daar een race te krijgen. Ik ben blij dat er gesprekken plaatsvinden en dat Stefano zijn best doet om de zaak rond te krijgen."

2023

Het lijkt erop dat de Zuid-Afrikaanse Grand Prix in 2023 nog niet op de kalender staat. Hamilton wil de hoop echter niet verliezen en blijft jagen op een race op het Afrikaanse continent. Hij is er in België nogal duidelijk over: "Ik heb nog steeds hoop dat we er volgend jaar gaan racen. Zeg nooit nooit. Zolang we het maar op de kalender gaan krijgen ben ik blij. We moeten daar echt een Grand Prix hebben."