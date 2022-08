Video: Alonso geeft uitgevallen Hamilton een woedend handgebaar

De openingsfase van de Belgische Grand Prix werd afgelopen weekend gekenmerkt door de crash tussen Lewis Hamilton en Fernando Alonso. Hamilton gaf Alonso te weinig ruimte waardoor de Brit zichzelf praktisch lanceerde. Hamilton viel uit en Alonso reageerde nogal boos over de boordradio.

Alonso ontstak in woede en noemde Hamilton onder andere een 'idioot'. De Spanjaard riep ook nog dat Hamilton alleen maar weet hoe hij kan starten vanaf de eerste startrij. Hamilton viel uiteindelijk uit en moest zijn wagen aan de kant van de baan parkeren. De woede bij Alonso was nog niet voorbij, zo blijkt uit zijn onboardbeelden. Op de beelden is te zien dat Alonso bij het passeren van Hamilton nog even een handgebaar uitdeelt.