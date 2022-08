Hamilton reageert op boordradiotirade Alonso: "Fijn om te weten hoe hij over mij denkt"

Lewis Hamilton kende een zeer teleurstellende Belgische Grand Prix. De Britse Mercedes-coureur begon de race op het iconische circuit van Spa-Francorchamps vanaf de vierde plaats. In de eerste ronde raakte hij echter de Alpine van Fernando Alonso en vloog hij door de lucht. Alonso was nogal boos.

Hamilton moest zijn Mercedes aan de kant van het circuit parkeren en wandelde teleurgesteld terug naar zijn team. Terwijl Hamilton terug wandelde barstte Alonso in woede uit over de boordradio. De Spanjaard kon zijn weg vervolgen maar maakte Hamilton onder meer uit voor 'idioot'. Ook sloot Alonso zijn tirade af met een zeer opvallende zin: "Deze gast weet alleen hoe hij moet starten vanaf de eerste plaats."

Heat of the moment

Na afloop van zijn zeer korte race verscheen Hamilton voor de internationale media. De Brit werd hier geconfronteerd met de uitspraken van Alonso. Tegenover Racefans spreekt Hamilton zich uit: "Ik heb er niet echt een reactie op. Ik weet dat dingen zo voelen in the heat of the moment. Maar het is fijn om te weten hoe hij over mij denkt. Het is goed dat dat naar buiten komt. Zoals ik al zei, het was niet mijn intentie en ik neem alle verantwoordelijkheid. Dat doen volwassenen."

Schuldbewust

Hamilton gaat het incident niet doornemen met Alonso. De Brit benadrukt dat het zijn fout was en dat hij er geen woorden meer al vuil wil maken. In eerste instantie wilde hij wel gaan babbelen met Alonso: "Ik zou dat hebben gedaan tot dat ik hoorde wat hij zei. Het is jammer. Het is autoracen en ik gaf alles. Ik probeerde hem in te halen aan de buitenkant van bocht vijf. Ik liet niet genoeg ruimte en daar heb ik de prijs voor betaald. Het was niet mijn bedoeling, het gebeurde gewoon."